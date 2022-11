Minister Crevits over wantoestanden kinderopvang Oudenaarde: "Voorzorgsprincipe had sneller moeten toegepast zijn"

In het dossier van het kinderdagverblijf 't (b)engeltje in Oudenaarde had men sneller kunnen optreden vanuit het voorzorgsprincipe. De sluiting van de crèche heeft te lang op zich laten wachten door een "onvoorstelbare juridisering". Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement. "Als de veiligheid van kinderen in gevaar is, kan men optreden vanuit het voorzorgsprincipe."