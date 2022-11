Vooruit zet militant uit partij na homofobe uitspraken in podcast: "Gevoelens hebben kan, maar de daad is strafbaar"

Volgens Vooruit staan de uitspraken van Ledegen haaks op de partijvisie van Vooruit. "Vooruit is een inclusieve beweging die sinds jaar en dag actief strijdt voor de LGBTQI+-rechten. Voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. We zullen die voortrekkersrol altijd opnemen. Zowel op het terrein als in het parlement. Zo forceerden we de doorbraak van het homohuwelijk en adoptie voor iedereen. En strijden we vandaag voor een wettelijk kader rond draagmoederschap", meldt Vooruit.

Vier jaar geleden interviewde VRT NWS Ledegen over zijn bekering tot de islam.