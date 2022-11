Move over Nancy, here is Kevin: wie is Kevin McCarthy, de nieuwe Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden?

McCarthy is een politicus pur sang: hij wijdde zijn volledige volwassen leven aan de Amerikaanse politiek. Hij begon als een stafmedewerker voor het congreslid Bill Thomas, daarna bekleedde hij een wetgevende functie tot hij in 2006 in het parlement verkozen werd. In 2015 probeerde hij al eens om het tot voorzitter van het parlement te schoppen, maar dat mislukte toen. Hij werd nochtans door John Boehner, toen voorzitter, aangeduid als de ideale opvolger.



Zijn verlies had hij echter enkel aan zichzelf te danken. Tijdens een televisie-interview deed McCarthy enkele ongelukkige opmerkingen over een parlementair onderzoek naar de aanslag in Benghazi in 2012 (Islamitische militanten vielen toen een Amerikaans diplomatiek gebouw aan in Libië). Uit zijn antwoordden leidde men af dat het onderzoek naar de aanslag politiek gemotiveerd was om Hillary Clinton, die in 2012 minister van Buitenlandse Zaken was, een hak te zetten. Later kwam McCarthy terug op zijn uitspraken, maar na de ongelukkige communicatie (of na de plotse beschuldigingen over een affaire met een andere politica die plots boven kwamen drijven) moest hij zijn droom om voorzitter te worden (voorlopig) nog even aan zich voorbij laten gaan.