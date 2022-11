Leuvense vzw Lucas for Life wil de dood bespreekbaar maken voor kleuters

“Doodgewoon. In de kleuterklas aan de slag met het thema dood”: zo heet het nieuwe online platform van vzw Lucas for Life. Op die website vinden scholen tips en ideeën om de dood bespreekbaar te maken bij kleuters.

De bedoeling is dat leerkrachten die ideeën zelf verder uitwerken. "Dat kan via knutselactiviteiten, maar ook via een uitstap naar de begraafplaats of de begrafenisondernemer bijvoorbeeld. Het kan ook luchtig zijn", zegt Ineke Haegemans van vzw Lucas For Life.