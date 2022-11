Belgische privacywaakhond roept voetbalfans op om voorzichtig te zijn met verplichte apps op WK in Qatar: "Gebruik een oude, lege telefoon"

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die de privacy van de burgers in ons land bewaakt, roept voetbalfans die afzakken naar het WK in Qatar op om voorzichtig om te springen met twee telefoonapplicaties die ze daar waarschijnlijk zullen moeten installeren. Fans krijgen het advies om een oude, lege telefoon te gebruiken in Qatar. Uit onderzoek van de Noorse openbare omroep blijkt namelijk dat die apps op privacyvlak “veel verder gaan dan wordt aangegeven”. "De kans is reëel dat WK-bezoekers, en met name kwetsbare groepen, worden gecontroleerd door de Qatarese autoriteiten", klinkt het bij de Noorse overheid.