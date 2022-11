Voetbalbond trekt stekker uit officiële WK-fandorp: "Veel minder tickets verkocht dan gehoopt"

Toch kon het WK-dorp blijkbaar weinig fans overtuigen. "We hebben veel minder tickets verkocht dan gehoopt en moeten vaststellen dat er minder animo dan andere jaren is om het WK op grote schermen te volgen", klinkt het in een persbericht van de voetbalbond. Eerder waren onder meer al de Bar Qatar in Weelde of het WK-dorp in Mechelen afgelast wegens tegenvallende ticketverkoop.



De Duivels-gekte of voetbalkoorts blijft dit jaar helemaal uit. Volgens experts zijn er meerdere mogelijke oorzaken: normaal valt het WK in de zomer, er is veel twijfel over de resultaten die de Rode Duivels zullen bereiken en Qatar heeft een dubieuze reputatie op het vlak van mensenrechten.