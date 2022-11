Hoe is de stunt met koning Filip en de Rode Duivels tot stand gekomen? Een blik achter de schermen van het paleis

“Nu zochten we naar een extra touch om de nationale ploeg te ondersteunen en het Belgisch gevoel aan te wakkeren”, legt Vandoorne uit. “Ook omdat dit WK in de winter is. Dat is niet hetzelfde verhaal als een WK in de zomer, waar iedereen op terrasjes de matchen volgt. En zo is het idee gegroeid.”



Het communicatieteam van het paleis heeft dan samengezeten met de Voetbalbond, en met het productiehuis waarmee de Voetbalbond veel samenwerkt. “Eerst hadden we een vaag concept”, vertelt Xavier Baert, directeur Media en Communicatie van het koninklijk paleis. “We wilden graag een video voor op sociale media, die kort en grappig was om het nationaal gevoel aan te wakkeren. Belangrijk was natuurlijk of de koning zich kon vinden in het concept”, zegt Vandoorne.

Hun inspiratie haalden ze ongetwijfeld bij het Britse koningshuis. Daar schitterde wijlen koningin Elizabeth II aan de zijde van James Bond, met beertje Paddington en nam ze ook met kleinzoon Harry een filmpje op voor de Invictus Games.