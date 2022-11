Woning beschoten in Wilrijk: kogelgaten in voordeur en raam

Rond 21.40 uur gisterenavond kwamen er bij de politie verschillende meldingen van knallen binnen in Wilrijk. In de Sint-Bavostraat werd vastgesteld dat er een klein appartementsgebouw beschoten was. Er zijn verschillende kogelinslagen in de voordeur en een raam op het gelijkvloers. Er zijn geen gewonden gevallen. Mogelijk is er ook vuurwerk afgestoken tegen de voordeur.

Het gerechtelijk lab en explosievenopruimingsdienst DOVO kwamen ter plaatse. Het onderzoek zal geleid worden door de federale gerechtelijke politie. Die zullen onder meer nagaan of de feiten gelinkt zijn aan het drugsmilieu, zoals heel wat andere gelijkaardige incidenten.