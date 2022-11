Wouter Beke heeft oplossing voor klimaatactivisten: "Ik bied enkele werkjes aan die ze mogen bekladden zoveel als ze willen!"

Het is al een tijdje een hype bij klimaatactivisten. Om aandacht te krijgen voor hun boodschap besmeuren ze bekende kunstwerken. Gisteren was het de beurt aan het schilderij "Dood en leven" van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt: het werd bespoten met een zwarte vloeistof. Dat was amateurkunstenaar Wouter Beke niet ontgaan, en daarom bedacht hij een oplossing met een knipoog:

"Opnieuw een kunstwerk (dit keer Dood en Leven van Gustav Klimt) door klimaatactivisten beklad", schrijft Wouter Beke op zijn twitterpagina. "Een constructief voorstel aan hen: ik bied hen enkele werkjes aan die ze mogen bekladden zoveel als ze willen. In ruil blijven ze van de echte kunst af. Wat denken jullie hiervan?"