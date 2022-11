"Sommige testen zijn waardeloos en kunnen leiden tot foutieve behandelingen": Volksgezondheid waarschuwt voor zinloze allergietesten

De gevolgen zijn er dan ook niet naast. Wie slecht geïnformeerd wordt over de resultaten van zijn of haar allergietest, begint soms aan een streng dieet om voedingswaren uit te sluiten, zoals lactose, noten of gluten. "Het is vaak geen goeie zaak voor je levenskwaliteit om erg streng te gaan diëten. Eerst en vooral zoeken mensen dan hun toevlucht tot gespecialiseerde dieetvoeding, maar die is bijzonder prijzig. Daarnaast zien we hier in het ziekenhuis ook mensen die al lang bepaalde voedingsstoffen mijden, na een onbetrouwbare test, waardoor ze een ernstig tekort aan voedingsstoffen hebben", aldus Lapeere.