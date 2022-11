Asielen waarschuwen voor onhandelbare honden uit het buitenland: "Adopteer nooit alleen op basis van een foto" 

Het aantal adopties van honden via vzw's stijgt volgens de asielen zienderogen. "Je hebt er geen vergunning voor nodig. Al zijn er ook organisaties die het wel goed doen." Hoe weet je dan of je met een betrouwbare vzw in zee gaat? "Dat is heel moeilijk. Ik denk dat je best al eens nagaat hoe groot de organisatie is en hoe lang die bestaat. Hoor eens bij mensen die er al een hond geadopteerd hebben, wat hun ervaringen zijn. Maar voor mij is het belangrijkste dat je de hond eerst in levende lijve ziet. Laat nooit zomaar een hond naar hier komen enkel op basis van een foto."