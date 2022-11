"Discotheken horen in de Vlaamse canon": Aster Nzeyimana maakte docureeks "Those were the days" over megadiscotheken in jaren 90

"Those were the days": menig feestneus kijkt met die gedachte terug op de hoogdagen van de megadiscotheken in ons land. Een periode die Aster Nzeyimana (29) enorm intrigeert, ook al was hij in de jaren 90 te jong om dat feestgedruis zelf mee te maken. In de vijfdelige VRT MAX-reeks "Those were the days" gaat hij op zoek naar het verhaal achter vijf Belgische topdiscotheken. Daaruit trekt Nzeyimana drie lessen over het nachtleven in ons land.