Verzekeraar Axa indexeert lonen boven 5.400 euro niet meer volledig, maar mag dat wel?

Ja, zolang de correcte opzegtermijn wordt gehanteerd, klinkt het duidelijk bij Tilleman.

"De situatie bij Axa is een absolute uitzondering. Elke werknemer in ons land heeft een fundamenteel recht op een indexatie van het loon, maar het systeem kan wel verschillen op vlak van bijvoorbeeld tijdstip of percentage. De afspraken rond de indexering worden verankerd in sectorale arbeidsovereenkomsten (cao’s)."

In de collectieve arbeidsovereenkomst voor de verzekeringssector staat dat de barema's automatisch moeten worden geïndexeerd, maar Axa betaalt meer dan die barema's. "Axa deed in het verleden meer dan wat ze juridisch moesten doen", verduidelijkt Tilleman. "Ze hebben dus hoger geïndexeerd dan wat het cao voorschreef en het is dit supplement dat ze nu willen terugdraaien. Dat kan, maar dan moet ook een bepaalde opzegtermijn gehanteerd worden en die ligt niet vast, dus daar zou nu discussie kunnen over ontstaan."