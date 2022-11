Federale regering onder vuur door "materiële fout" in begroting: "Wie spreekt de waarheid? De premier of de staatssecretaris?"

Of ze nu fout of eigenlijk juist waren, de tabellen van De Bleeker hebben de regering duidelijk in een lastig parket gebracht. In de wandelgangen is dan ook te horen dat er bij de liberalen veel ongenoegen is over de staatssecretaris. "Het is een feit dat ze niet in de bovenste schuif ligt bij de premier", zegt Wetstraatjournalist Johny Vansevenant. "Wie tegen de kar van de premier rijdt, zal het voelen", hoorde hij bij bronnen binnen de regering. "Het is hoe dan ook zo dat de premier door heel dit voorval gezichtsverlies lijdt."

Toch staat de positie van De Bleeker binnen de regering op dit moment niet ter discussie volgens Vansevenant. "Als ze zou moeten gaan, dan zou de oppositie zeggen dat ze ontslagen is omdat ze de waarheid heeft gezegd. Nu is ze volgzaam door in de regering te blijven, en dat is een goede zaak voor de premier. Bovendien is er de vraag wie in de plaats zou komen. (...) Er is niet meteen een alternatief."