Fors besparen én belastingen verhogen: nieuwe Britse minister van Financiën Hunt stelt begroting voor

Fors besparen én de belastingen stevig verhogen. Daarmee hoopt de nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt het gat in de Britse begroting te dichten. Het Verenigd Koninkrijk zit in een recessie en stevent af op een inflatie van 11 procent. "We moeten dus pijnlijke beslissingen nemen", zei Hunt in het Britse parlement.