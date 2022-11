Vier maanden geleden werd "Neighbours" nog stopgezet (na 37 jaar), nu maakt Australische reeks al comeback

De nieuwe afleveringen verschijnen gratis via het streamingplatform Amazon Freevee in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Canada, Nieuw-Zeeland en Australië verschijnen ze op het betalend streamingplatform Amazon Prime. Amazon zegt dat ook de oude afleveringen, alle 8.903, op zijn platformen verschijnen.

Dat de serie op een streamingplatform terugkeert is opvallend. "Het is redelijk nieuw dat er zo een grote soap op een streamingplatform verschijnt", vertelt Beusen. "Soaps hebben het moeilijk. Jongeren willen niet wachten tot de volgende aflevering uitkomt, maar willen alles meteen kunnen zien. Hoe Amazon dat zal aanpakken, is nog niet duidelijk. Het kan potentieel een heel nieuw publiek kennis laten maken met de serie. Het is een test." Waar de serie in België te zien zal zijn, is nog niet bekend gemaakt. VTM 2 zendt nog steeds afleveringen uit van 2021 en de grote finale is pas in januari 2024 op de tv-zender te zien.