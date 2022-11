Natuurpunt zet scherm om te voorkomen dat 14.000 ton CO2 vrijkomt in natuurgebied Essen

Om uitdroging te voorkomen, plaatst Natuurpunt een foliescherm van vijf meter hoog en één kilometer lang. Dat scherm komt in de buurt van enkele grachten die dienen om landbouwgrond te ontwateren. “We plaatsen de folie tot in de ondoordringbare laag die onder het natuurgebied zit. Op veel plekken zit daar klei in de grond. Die klei laat water niet goed door. Als we die folie aanbrengen, kunnen we het water langer vasthouden. Zo zal de natuur weerbaarder worden en kunnen we droge periodes langer overbruggen”, aldus Naedts.