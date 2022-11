Dader die agent doodstak in Brussel blijft aangehouden

Op donderdagavond 10 november werd de jonge politieagent Thomas M. in de hals gestoken in het Brusselse Schaarbeek. De dader trok de deur open van zijn combi toen die aan het rood licht stond te wachten en haalde uit met een mes. Thomas overleed later aan zijn verwondingen. Zijn collega Jason P. raakte eveneens zwaargewond, maar overleefde de mesaanval wel.