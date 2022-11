De boeken van de week: een verhaal uit de goelag, wijnweetjes en het fotoboek van Patti Smith

"Barbara Skarga is de belangrijkste Poolse filosofe van de 20e eeuw", vertelt filosofe Gescinska, die zelf Poolse roots heeft, in "De Afspraak". Skarga was 25 toen ze opgepakt werd in Vilnius, een stad die toen deel uitmaakte van Polen. Het was 1944 en het einde van de oorlog was in zicht. Het Rode Leger had Litouwen "bevrijd" van de nazi's. Hoewel Skarga actief was in het verzet tegen de nazi's, werd ze toch opgepakt en naar Siberië gestuurd. Na tien jaar in de goelag werd ze in ballingschap naar een kolchoz gestuurd, waar ze uiteindelijk kon ontsnappen.



We weten maar weinig over het leven in de goelags. Skarga schreef vanuit het perspectief van een Europese vrouw, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aleksandr Solzhenitsyn, die er vastzat als Rus. Welke gevaren liep je als vrouw in die kampen? Skarga getuigt over ongewenste zwangerschappen en abortussen. Volgens Gescinka schuilt de kracht van het boek, naast de waardevolle historische kennis, vooral in het feit dat het ons vandaag helpt Rusland beter te begrijpen.