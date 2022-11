Politie ontmantelt chemisch drugslabo in Zele

In Zele heeft de politie een chemisch drugslabo ontmanteld, waar synthetische drugs werden gemaakt. Het lab bevond zich in een oude, alleenstaande hangar in de Europalaan, niet ver van de E17 snelweg.

De Civiele Bescherming is met heel wat manschappen en materiaal in de weer om het labo te ontmantelen. Dat gebeurt met beschermende pakken en zuurstofflessen, omdat er gevaarlijke chemische producten zoals solventen en sterke zuren gevonden zijn.

Chemische labo's komen in deze omgeving niet zo vaak voor, meestal is dat in de grensstreek. Of er ook al arrestaties verricht zijn, is niet duidelijk.