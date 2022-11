Gentse haven richt anoniem meldpunt op om verdachte situaties te signaleren

De ligging van de Gentse haven – centraal in Europa – maakt van de haven niet alleen een belangrijk knooppunt voor de economie. Het is ook een plek die criminelen graag gebruiken, bijvoorbeeld voor mensensmokkel, diefstal, om drugs in- en uit te voeren, …. En zeker nu er een strengere aanpak is in de Antwerpse haven, wijken criminelen steeds vaker uit naar de haven in Gent. Om die illegale praktijken nog beter te kunnen aanpakken, heeft de Gentse haven nu een anoniem meldpunt opgericht. Daar kunnen werknemers, bezoekers en inwoners verdachte situaties signaleren. Dat kan bijvoorbeeld zijn als mensen zich vreemd gedragen op de kaai of op kantoor. Of als er een auto op een rare plek staat. Door zulke zaken te melden, kunnen politie en gerecht criminelen sneller opsporen en aanpakken. Dat zal de Gentse haven nog veiliger maken voor de bedrijven, de werknemers, de inwoners en de bezoekers.