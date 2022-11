Poging tot overval op krantenwinkel in Poperinge, minderjarige opgepakt

Rond zes uur deze morgen zijn de uitbaters van krantenwinkel Books & Things in de Ieperstraat opgeschrikt door een gewapende overval. "De overvaller had iets zwarts bij in ijzer, wellicht een pistool", klinkt het bij de uitbaters. "We zijn erg onder de indruk. Op het moment van de overval waren ook klanten aanwezig."

Even ervoor hadden wandelaars in het centrum van Poperinge al opgemerkt dat een jongeman zich verdacht gedroeg. Hij had een fiets en zaklamp bij. Voor hij de krantenwinkel binnenging, zette hij een wit masker op. Na de overval organiseerde de politie een klopjacht. Agenten konden de verdachte relatief snel inrekenen. Hij had geen buit gemaakt.