Graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland met 4 maanden verlengd, tegelijk nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense infrastructuur

"Ik ben tevreden over het akkoord dat alle partijen bereikt hebben", meldt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in een mededeling. "Zo kunnen we op een veilige manier graan, voedsel en meststoffen uit Oekraïne exporteren via de Zwarte Zee." Guterres voegt eraan toe dat de VN "zich ten volle inzet om obstakels te verwijderen die export van voedsel en meststoffen uit Rusland bemoeilijken", een deel van het akkoord dat essentieel is voor Moskou.