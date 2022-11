Het wordt weekendwerk op de VN-klimaattop: “Voorzitter doet alles wat je moet doen als je géén akkoord wilt”

Vannacht publiceerden de Egyptische voorzitters van de VN-klimaattop in Sharm-El-Sheikh een eerste ruwe versie van de slottekst. Die zou vrijdagavond gefinaliseerd moeten worden, wanneer het einde van de top voorzien is. Maar in de wandelgangen klinkt het nu al dat de klimaattop waarschijnlijk tot zaterdag of zelfs zondag zal duren. “Dit is een compilatie van meningen, geen slottekst.”