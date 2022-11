IN KAART - 25 versus 23.200 inwoners per vierkante meter: wat is de bevolkingsdichtheid van jouw gemeente?

De bevolkingsdichtheid in België gaat dan wel al jaren in stijgende lijn, maar de verschillen tussen de dichtst bevolkte en dunst bevolkte gemeenten blijven opmerkelijk. Zo wonen meer dan 23.000 mensen per vierkante kilometer in de Brusselse gemeente Sint-Joost-Ten-Node, maar zijn dat er maar 25 in de Waalse gemeente Daverdisse. Ga hier na wat de bevolkingsdichtheid is in jouw gemeente.