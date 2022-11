Kerstboom voor Antwerpse Grote Markt is gekapt: "Hij kost tussen de 4.000 en 8.000 euro"

De kerstboom die deze winter op de Antwerpse Grote Markt zal staan, is vandaag gekapt. "Het gaat om een exemplaar van ruim 17 meter. De boom heeft zijn hele leven kunnen groeien in Halle", zegt Pierre Demesmaeker van Inter-Arbo in Radio 2 Middag in Antwerpen. "Nadat we de kerstboom gekapt hebben komt er een telescoopkraan waarmee we de boom voorzichtig op de vrachtwagen leggen. Vandaag zijn we nog een paar uur bezig om de takken binnen de toegelaten afmetingen van de vrachtwagen te krijgen. Morgenvroeg leveren we de kerstboom voor het Antwerpse stadhuis."