Kinderboek van schrijfster uit Gits na haar dood uitgebracht

De man van Mieke, Daan Deman, is blij dat zijn vrouw zo voortleeft. "Het is dubbel. Als ik de boeken zie, komt het verdriet terug, maar ook de mooie herinneringen. De reacties doen deugd en het is fijn dat andere mensen op die manier weer aan haar denken."

Bovendien is Daan blij dat hij dit voor zijn vrouw kan doen."Je moet van niets spijt hebben, zei ze voor ze stierf", vertelt Daan, "maar ik vind het toch jammer dat ik vroeger zo weinig interesse voor haar boeken toonde. Ik kon me moeilijk inleven in die wereld. Ik probeer dat nu goed te maken, door véél reclame te maken voor haar boeken."