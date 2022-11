Kinderpsychiater over wantoestanden in de kinderopvang: "Ik vraag me af of de sector nog tegemoet kan komen aan de noden van de kinderen"

Ouders krijgen er door dit soort verhalen wel een bezorgdheid bij in de keuze voor een kinderopvang. Ze moeten niet alleen nadenken over de grootte of de locatie van de kinderopvang, maar willen ook zeker zijn dat kind er veilig is. “Als ouder is het belangrijk om zelf goed na te gaan wat je belangrijk vindt en – zeker als er twijfels zijn - goed in gesprek te gaan met de kinderopvang of je onthaalouder”, raadt Singh aan.