Levenslang en meer dan 1.000 jaar cel voor man die inreed op kerstparade in Wisconsin

In de Amerikaanse staat Wisconsin is een man veroordeeld tot levenslang omdat hij, bijna een jaar geleden, was ingereden op een kerstparade. Er vielen 6 doden en meer dan 60 gewonden. Bij de slachtoffers waren veel kinderen, die meeliepen in de optocht. De man reed op de stoet in na een ruzie met zijn ex-vriendin. Naast levenslang zonder de kans om vervroegd vrij te komen, voegde de rechter symbolisch nog meer dan 1.000 jaar celstraf toe.