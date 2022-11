Lijflied van Zottegemnaren keert terug op muur van stationstunnel

Op de muur van de stationstunnel van Zottegem staat al jaren een liedjestekst. De tekst komt uit de Zottegem Blues, een lied van volkszanger Miele, in het dialect. Hij schreef het lied 40 jaar geleden. Het refrein van het lied werd in 2016 als kunstwerk op de muur van de tunnel geschilderd. Het was de kunstacademie van Zottegem die dat mocht doen.

Het lied is typisch voor pendelaars die de trein naar Brussel nemen. Het begint zo: "Vijf uur'n in de mor'n en de wekker luupt weer af, rap een zjatte kaffie en de bootbozze i' m'n hand. 't Treintse stond te wacht'n mee ijsblommekes versierd en gelijk sardientses noar d' huufdstad van den Belzique."

Maar de verbazing van heel wat treinreizigers was groot toen de tekst vorige week plots verdwenen was. De tekst was overschilderd tijdens verfraaiingswerken in de tunnel. "We wilden de tunnel opfrissen", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "We hebben de tunnel geschilderd, en we hebben ook begin oktober aan het stadsbestuur laten weten dat we dat gingen doen. Toen hebben we ook gezegd dat de tekst mocht terugkeren, voor ons geen enkel probleem."