Man die vrouw op sporen duwde in Brusselse metro opgenomen in psychiatrisch centrum

De dader is 23 jaar en komt uit Frankrijk. Hij is na de aanval gevlucht, maar hij kon snel opgepakt worden. Hij werd gearresteerd voor poging tot doodslag. Later bleek dat hij psychische problemen heeft, daarom besliste de raadkamer om de man te laten opnemen in een psychiatrisch centrum gebracht. Dat gebeurde deze zomer al, het nieuws raakte nu pas bekend.