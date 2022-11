“Dochter meermaals naar huis met opgedroogde stoelgang ter hoogte van genitaliën”: moeder getuigt over crèche Keerbergen die in opspraak kwam

Na een opeenstapeling van incidenten haalde Kirsti haar dochtertje weg uit de crèche. "Ik begon me steeds minder op mijn gemak te voelen als we ons dochtertje gingen afzetten. Tijdens de laatste weken dat ze in de crèche aanwezig was, is er in een andere vestiging van Mippie & Moppie een kindje gestorven aan wiegendood. Op dat moment was dat voor ons de druppel, en hebben we ons kind daar weggehaald."