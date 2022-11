Nancy Pelosi stopt definitief als speaker en als leider van de Democratische Partij: "Tijd voor een nieuwe generatie"

Hoe belangrijk was Nancy Pelosi (en hoe belangrijk zal ze blijven)?

Nancy Pelosi was (en is) een belangrijk figuur in de Amerikaanse politiek. Niet alleen omdat ze voorzitter was van het Huis van Afgevaardigden (de derde machtigste functie in de VS), maar ook omdat ze de eerste - en dusver enige - vrouw was die het ooit tot speaker schopte. Pelosi bekleedde de functie sinds 2019, en deed dat eerder ook al eens van 2007 tot 2011. Al vanaf het begin van haar carrière blonk ze uit in haar diplomatieke vaardigheden en in het sluiten van overeenkomsten.

Toch zal Pelosi nog niet meteen verdwijnen uit de politiek. Ze blijft congreslid voor San Francisco. Ze zei dat ze zal blijven strijden voor de inwoners van stad waar ze woont. Ook zal ze volgens velen een belangrijk politiek adviseur blijven. Ze kent de kneepjes van het vak, en dat kan de Democraten goed van pas komen bij de volgende verkiezingen.