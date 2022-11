Odisee-hogeschool in Sint-Niklaas lanceert website voor ouders van te vroeg geboren baby’s

In Vlaanderen en België zijn er tal van plekken waar ouders en familie met hun vragen en bezorgdheden terechtkunnen en vaak is er ook in de ziekenhuizen veel kennis voor handen. Maar de informatie zit vaak ook zo versnipperd en verspreid dat ouders van premature baby’s vaak niet de juiste informatie vinden. "Ouders van premature baby’s worden letterlijk in snelheid gepakt en zijn logischerwijs vaak niet goed voorbereid", zegt Inge Tency. "Plots moet alles snel gaan en tegelijk stapelen de zorgen zich op. Dan is het belangrijk dat ouders snel en op een duidelijke manier aan alle nodige informatie kunnen geraken en dat proberen we te doen met het platform ‘Te Vroeg’. We willen dit platform verder uitbouwen en alle instanties, ziekenhuis, partners en (thuis)hulporganisaties hier bundelen. Het doel is voor iedereen duidelijk: op 1 plek alle info verzamelen zodat ouders van premature baby’s in de toekomst 1 duidelijk vertrekpunt hebben om al hun vragen te stellen en om geholpen te worden."

"Op dit moment staat nog niet alle informatie die we verzameld hebben op het platform", gaat Tency voort. "Nu wordt er enkel gefocust op de neonatale afdelingen van de ziekenhuizen. De komende weken en maanden wordt het platform uitgebreid met informatie rond terugkeer naar huis, opvolging, administratie, lotgenoten, zelfzorg, ... "