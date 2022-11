Stad Oostende koopt verdwenen portret van Ensor terug voor slechts 150 euro 

Het portret van Ensor is gemaakt door Eric Wansart, in 1922. Het schilderijtje was jarenlang eigendom van de stad Oostende en was te zien in het James Ensorhuis. Maar bij de vernieuwing van dat museum verdween het kunstwerkje. Het bleef spoorloos, tot twee jaar geleden. Toen dook het op, op een veilingssite en iemand kocht het voor 150 euro.

De stad spoorde de koper op. Schepen van cultuur Bart Plasschaert (CD&V): "Een man uit Frankrijk had dat werk te goeder trouw gekocht. We konden het gelukkig terug overkopen voor dezelfde prijs. Binnenkort zal het opnieuw in het Ensorhuis te bewonderen zijn."

Het portret stond beneden in de vitrine van het James Ensorhuis en krijgt daar nu opnieuw een plekje.