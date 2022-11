Tekort aan opvangplaatsen treft ook Oekraïense vluchtelingen: sommigen komen terecht in daklozenopvang of in Brussel-Zuid

Ook Oekraïense vluchtelingen voelen, ondanks hun beschermd statuut, het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in ons land. Zo hebben verschillende Oekraïners de nacht al moeten doorbrengen in de daklozenopvang of in het Zuidstation in Brussel. Staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (CD&V) zegt dat de noodopvang van Fedasil vol zit en wijst erop dat het de gewesten zijn die instaan voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.