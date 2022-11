Gewezen vicepresident Mike Pence rekent af met zijn president: "We gaan in 2024 betere keuzes hebben dan Trump"

Gewezen Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft in verschillende interviews afgerekend met zijn vroegere baas Donald Trump. Hij doet dat wellicht niet toevallig een dag nadat Trump zich kandidaat heeft gesteld voor de volgende presidentsverkiezingen. "We gaan in 2024 betere keuzes hebben", zei Pence daarover. Of hij zelf ook kandidaat is, laat hij nog in het midden.