Artistiek directeur SMAK wil samenwerken met klimaatactivisten: "Ik doe een oproep om te luisteren" 

Activistische beweging Extinction Rebellion nam eerder deze week contact op met Van Cauteren om in dialoog te gaan. "Ik vond dat een heel open en inspirerend gesprek, waarbij we grondig en goed naar elkaar geluisterd hebben. In de eerste plaats waren ze nieuwsgierig naar mijn houding tegenover alles wat gebeurd is. Ten tweede heb ik aangevoeld dat het een soort oproep was om te kijken of de musea geen stem kunnen hebben." Tot wat dat gesprek precies heeft geleid, moet Van Cauteren nog bekijken. "Maar dat is wel met een bereidheid waar iets uit voort kan komen, met Extinction Rebellion of ook andere organisaties."