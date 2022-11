Camerabeelden tonen hoe man in Oostende een poes dumpt over hek van dierenasiel

Fabrice Goffin, de voorzitter van dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende is boos. "Dat gaat er bij mij echt niet in", zegt hij. "We hebben de identiteit van de poes kunnen achterhalen. Het is een twaalfjarige kater, een lief dier." Het dierenasiel contacteerde de eigenaar en stapte naar de politie. Wat bleek, de eigenaar zelf viel compleet uit de lucht. Niet hij had de kat gedumpt, maar wel iemand die in dezelfde wijk woont. "De kater loopt geregeld buiten. Vermoedelijk vindt die man het niet oké dat de kat in zijn tuin komt en besloot hij om hem te dumpen", vervolgt Fabrice verontwaardigd.

De voorzitter van het dierenasiel zal morgenvroeg klacht indienen. "Wegens een inbreuk op vlak van het dierenwelzijn. Ons personeel was aanwezig. Het mag niet dat iemand een dier op zo'n manier achterlaat", besluit Fabrice.