Vroeger probleemkind van Europa, nu volop geprezen: Kan Polen zijn imago oppoetsen dankzij de oorlog in Oekraïne?

"Ik ben de voorbije maanden enkele keren in Polen geweest, en dat loopt er eigenlijk allemaal behoorlijk vlot. Wat we nu vooral zien in Polen, is een golf van solidariteit", duidt Van Heuckelom. "In de 19e eeuw hebben ze het zelf ervaren hoe het voelt om geen land te hebben of om aangevallen te worden door buitenlandse vijanden. Ze kunnen zich nu dus heel goed voorstellen wat er vandaag in Oekraïne gebeurt."