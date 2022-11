Politievakbonden rond de tafel met ministers, roep om ontslag van minister Van Quickenborne lijkt wat getemperd: "Eerst luisteren"

Ook de vakbonden onthielden zich van grote verklaringen. Geen van hen wil de eis tot ontslag weer herhalen. "Het is belangrijk dat we sereen blijven", stelde Carlo Medo van NSPV. "Het vertrouwen is zoek en uiteraard zijn we boos. We moeten kijken hoe we hiermee verder moeten. We willen dat geweld tegen de politie nog meer kunnen aanpakken. We zijn daar al van 2009 mee bezig. We hopen dat we nu weer een stap verder kunnen gaan en zo drama's kunnen vermijden."