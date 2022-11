Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Accepteer dat je partner een verleden heeft"

“Carl zou best eens reflecteren over welke foto’s hij bijhoudt en waarom”, zegt Ponnet. “Uiteraard is het logisch dat hij familiefoto’s uit de periode van zijn huwelijk bijhoudt. Want die gaan ook over het verleden van zijn kinderen.”



“Bij foto’s van recentere relaties stel ik me wel de vraag waarom hij ze bijhoudt. Als dat louter is omdat het mooie herinneringen zijn, lijkt me dat heel oké. Maar de vraag is: ‘Ga je daar dikwijls opnieuw naar kijken?’ Vaak is het een vorm om het verleden opnieuw te beleven. Dus het zou best kunnen dat niet de vriendin van Carl, maar Carl zelf een probleem heeft.”