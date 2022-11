Republikeinen heroveren Huis van Afgevaardigden in de VS

Er werd verwacht dat de Republikeinen de controle over het Huis zouden overnemen van de Democraten, maar de meerderheid is veel kleiner dan voorspeld was voor de verkiezingen van vorige week. Bij die tussentijdse verkiezingen moest vorige week gestemd woorden voor alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden en ongeveer een derde van de zetels in de Senaat. Het tellen van de stemmen sleepte op verschillende plaatsen lang aan, omdat de resultaten erg dicht bij elkaar lagen en de kieswet in sommige staten bijzonderheden vertoonde.

Afgelopen weekend was al geworden duidelijk dat de Democraten de controle in de Amerikaanse Senaat behouden, al is de uitslag in 1 staat – Georgia – nog steeds niet definitief. Begin december volgt daar wellicht een tweede ronde. Maar vannacht hebben de Republikeinen wel dus de meerderheid behaald in het Huis van Afgevaardigden.



De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy alvast gefeliciteerd met de overwinning van de Republikeinen in het Huis. McCarthy zal daardoor Nancy Pelosi opvolgen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Biden verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen om zo "resultaten te bereiken voor hardwerkende families". Hij zei verder: "Het Amerikaanse volk wil dat we iets voor elkaar krijgen. Ik ben bereid met iedereen, Republikeinen of Democraten, samen te werken om dat voor hen te bewerkstelligen."

McCarthy reageerde op Twitter op de overwinning van zijn partij. "Republikeinen hebben het Huis officieel 'geflipt'. Amerikanen zijn eraan toe om een nieuwe weg in te slaan en de Republikeinen in het Huis zijn er klaar voor om dat waar te maken."



Voor de tussentijdse verkiezingen op 8 november hadden de Democraten nog de meerderheid in beide kamers. Voorafgaand aan deze midterms werd verwacht dat de Republikeinse Partij een grote overwinning zou boeken, maar de voorspelde 'rode golf' bleef uit. Afgelopen nacht kondigde ex-president Donald Trump aan dat hij voor de Republikeinen in 2024 opnieuw wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen.