Oppositiepartij Groen: "Stad Antwerpen bespaart fors op personeel, 242 banen op de helling, helft bij cultuur" 

Bijna de helft van die jobs sneuvelt bij het departement cultuur. "120 voltijdse medewerkers worden daar geschrapt, dat is heel opvallend. Dat gaat over cultuur in brede zin, zoals onder andere musea en bibliotheken." De fractieleider van Groen vindt dat teleurstellend. "Antwerpen is een stad met een grote cultuurtraditie, maar het bestuur geeft meer om prestigeprojecten. Het is ongelooflijk dat de cultuur steeds moet besparen."