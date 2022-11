Waarom we dringend minder antibiotica moeten slikken: "In 2050 kan resistentie de nummer één doodsoorzaak worden"

Elk jaar sterven er in Europa zo'n 35.000 mensen aan een infectie door een bacterie waar antibiotica geen vat meer op heeft. Dat is een groot probleem. Eentje waar we bovendien zelf voor hebben gezorgd. "We zitten al lang in een pandemie van antibiotica-resistentie", zegt professor Samuel Coenen van de Universiteit Antwerpen in "Laat". Hij legt uit waarom het belangrijk is om die stijgende resistentie zo snel mogelijk een halt toe te roepen.