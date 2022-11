Supportersclub Antwerp ontevreden over tijdstip midweekmatch in Oostende: "Genoeg is genoeg, laat het uitvak leeg"  

De club heeft al contact gehad met de supporters. "We hebben begrip voor hun standpunt en gaan bekijken wat er praktisch haalbaar is voor de match tegen KV Oostende." De fans laten ook duidelijk weten dat het geen protest is tegen de club. "Het is geen standpunt tegen onze spelers en tegen die van Oostende. Voor hen is het ook niet fijn om op zo'n uur te spelen. Zeker niet zonder supporters."

Tot slot richt de federatie zich naar de andere clubs in de Jupiler Pro League. "We willen de supporters van de andere clubs oproepen om ook een duidelijke stem te laten horen tegen de Pro League. Zij spelen ook op onbegrijpelijke tijdstippen en het is aan de supporters om dat duidelijk te maken. Genoeg is genoeg!"