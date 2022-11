Ticketverkoop Taylor Swift draait in de soep en laat honderdduizenden fans gefrustreerd achter: vraag om monopolie Ticketmaster te breken

De Amerikaanse popzangeres Taylor Swift is onnoemelijk populair en haar nieuwe (tiende) album "Midnights" breekt wereldwijd records. Een stormloop op tickets voor haar tournee langs 52 Amerikaanse steden is dan ook niet verwonderlijk.



Echter, honderdduizenden mensen bleven met lege handen achter. Ticketmaster spreekt over een "historisch ongekende vraag", met bij benadering miljoenen geïnteresseerden die zich klaar hadden gezet voor de voorverkoop online.



Gevolg: urenlange virtuele wachtrijen en een site die om de haverklap crashte. Frustratie alom. En dan is er nog het debat over een speciale ticketstrategie waarbij "verified fans" een betere plaats in de wachtrij kunnen bekomen. Fans kaarten aan dat een rush op de tickets te voorzien was en Ticketmaster zich beter had kunnen organiseren.