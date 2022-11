2 kinderen van 5 en 8 jaar gedood in Waardamme, vader opgepakt

Het is op een boerderij in de Sijslostraat in Waardamme dat de twee kinderen gedood zijn. Het gaat om een meisje van 5 en een van 8 jaar. Ze verbleven op dat moment bij hun vader. Hij en zijn partner gingen enkele maanden geleden uit elkaar. De man bleef in het huis, de moeder woonde ondertussen ergens anders. Wat er precies gebeurd is, moet nog onderzocht worden. In ieder geval kwam de politie woensdagavond al massaal ter plaatse.