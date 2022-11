Tweede inbraak op een jaar tijd bij garage op industrieterrein Schurhoven in Sint-Truiden

De dieven kwamen via een gat in de muur naar binnen. Daar hebben ze een brandkast open geslepen en vonden ze 1500 euro. De inbrekers spoten zelfs een paar brandblussers leeg om hun sporen te wissen.

De buit was dus niet heel groot, maar de schade wel. Het is ook vanwege die schade dat de garage dinsdag niet open was.

De politie is met het onderzoek bezig. Of het deze keer om dezelfde inbrekers gaat als bij de inbraak in maart is voorlopig nog niet duidelijk.