Uitslaande brand in kleuterschool in Brasschaat: kinderen kunnen vandaag niet naar school

In Brasschaat heeft het gisteravond gebrand in kleuterschool 't Veldhoppertje. De brand ontstond aan de hoofdingang en sloeg over naar de lerarenkamer. De brand was snel onder controle, maar de schade is zo groot dat de kinderen vandaag niet naar school kunnen. Er is wel opvang voorzien. Wat de oorzaak is van de brand, wordt nog onderzocht.